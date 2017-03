Cabaret Berlin : La scène sauvage

À Jérusalem, Yad Vashem transmet le souvenir des six millions de Juifs exterminés et la mémoire des milliers de communautés juives anéanties, rappelle et honore l’héroïsme des Juifs qui ont combattu sur tous les fronts durant cette période tragique, honore enfin les « Justes parmi les Nations ». Au 1er janvier 2010, 23 226 « Justes parmi les Nations » ont été recensés dans le monde. Parmi eux, 3 158 Justes de France.

À Jérusalem, l’Allée des Justes avec ses milliers d’arbres, et le Jardin des Justes avoisinant, rappellent leurs noms. À Paris également, les noms des Justes de France sont gravés dans l’Allée des Justes, située dans le Marais, à côté du Mémorial de la Shoah. Enfin, les « Justes » de France restés inconnus sont, depuis 2007, collectivement honorés au Panthéon, comme les autres grands hommes auxquels la France rend hommage…Lire la suite

