Conférence à Adath Shalom

Adath Shalom vous invite à une grande conférence le dimanche 9 janvier 2011 à 16h autour du thème « Coopérer pour partager les ressources naturelles au Proche-Orient : quelles perspectives avant la paix régionale ? ».

Avec comme intervenants : Eitan Haddock, photojournaliste scientifique franco-israélien Claude Trink, chargé de coopération scientifique et industrielle franco-israélienne Jean-Michel Linois-Linkovskis, ex-représentant français pour les projets d’aménagement de la mer morte et de la vallée du Jourdain Modérateur : Rivo n Krygier, rabbin d’Adath Shalom Nos intervenants : Eitan Haddock est un photojournaliste scientifique franco-israélien.

Par sa formation initiale en sciences de la terre et sa passion pour le reportage, il se positionne comme l’intermédiaire entre le phénomène naturel, le scientifique et le public. Eitan collabore avec la presse en France et à l’étranger.

Claude Trink est ingénieur général des mines, membre du Conseil Général de l’industrie, de l’énergie et des technologies, expert en matière d’énergie solaire, chargé de la coopération scientifique, technologique et industrielle franco-israélienne sur cette thématique. Jean Michel Linois-Linkovskis est membre de notre communauté, ancien Conseiller diplomatique au Ministère de l’écologie et du développ ement durable, Ex-Représentant français pour les projets régionaux d’aménagement de la mer morte et de la vallée du Jourdain.

Inscriptions et renseignements au 01 45 67 97 96 / contact@adathshalom.org

