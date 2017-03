Andrea Bocelli va chanter à Massada

Le célèbre ténor italien participera à un spectacle en juin. Tous les bénéfices iront au soutien de la Galilée et des résidents du Néguev.

Le ténor italien Andréa Bocelli a accepté l’invitation de l’Opéra d’Israël de venir en juin en Israël pour un concert unique qui aura lieu sur le célèbre site de Massada. Le concert marquera la clôture du Festival de l’Opéra qui inclura le spectacle d’Aïda à Massada et à la piscine du Sultan à Jérusalem.

Les bénéfices du concert, qui aura lieu le 12 juin en coopération avec l’Association Or, versés aux résidents du Néguev et de la Galilée.

Andréa Bocelli sera accompagné par les musiciens de l’Orchestre symphonique de Rishon Letsion et le chœur de l’Opéra. Le célèbre ténor chantera des airs d’Opéra populaires et des chansons napolitaines. Des œuvres orchestrales et pour chœur seront aussi interprétées lors du concert.

La dernière visite du ténor en Israël remonte à 2008 en l’honneur de l’anniversaire du Président Shimon Peres. Précédemment, le chanteur était venu en Israël pour un concert de gala avec l’Orchestre philarmonique d’Israël dirigé par le Maestro Zbin Mehta.

« Amener Bocelli en Israël est une réalisation considérable, mais il est bon de noter qu’il était ravi de recevoir l’invitation », dit Chana Monitz, directrice de l’Opéra israélien, qui, selon ses mots, accompli son rêve de mettre en place un Festival d’Opéra international à Massada.

« Le succès de l’évènement qui s’est tenu à Massada l’an dernier a remporté un énorme impact dont l’importance nous a nous-mêmes surpris ». L’étape suivante, lancer un festival d’Opéra, était une étape naturelle et sa mise en œuvre nous a valu des honneurs parmi les festivals internationaux d’Opéra.

« Quand j’ai parlé à Andrea Bocelli de l’évènement et que je lui ai suggéré de venir, il a dit qu’il serait très heureux et très intéressé d’y prendre part. Nous avons tressailli d’émotion.

Le Maestro qui dirigera l’orchestre n’est pas encore choisi, mais il semble que le problème sera résolu dans les prochains jours.

Andrea Bocelli est né en Toscane il y a 52 ans et souffre d’un glaucome qui l’a laissé totalement aveugle à l’âge de 12 ans. En 1992, il s’est fait remarqué en tant que chanteur grâce à une star du rock italienne qui avait besoin d’un ténor classique pour sa chanson « Miserere » qui était composée à l’origine pour le chanteur d’Opéra Luciano Pavarotti. Après avoir entendu Bocelli, ce fut Pavarotti qui transforma l’esprit de la rock star en l’amenant à louer les services de Bocelli.

