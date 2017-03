Réponse d’Israël à la résolution de l’ONU : « combattre le racisme et suivre le programme d’action de Durban »

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 24 décembre la résolution : « combattre le racisme et suivre le programme d’action de Durban ».

Israël prend part au combat international contre le racisme. Le peuple juif a été lui-même victime du racisme tout au long de l’histoire.

Israël regrette qu’une résolution concernant un sujet d’une telle importance comme – l’élimination du racisme – ait été détournée et politisée par la majorité automatique de l’ONU, en la liant à la Déclaration et au programme d’action de Durban (2001) que beaucoup de pays auraient préféré oublier. La Conférence de Durban de 2001, avec un antisémitisme en demi-teinte et un étalage de haine contre Israël et contre le monde juif, nous a laissé des cicatrices qui ne guériront pas rapidement.

Dans les prochains mois, Israël suivra de près les préparatifs de la prochaine réunion de septembre 2011. Israël s’attend à ce que les participants traitent de manière appropriée le sujet des sérieuses manifestations racistes à travers le monde, et rejettent les tentatives de détourner une fois de plus l’attention de ce dangereux phénomène par le biais de basse politisation.

Dans les circonstances actuelles et tant que la réunion fera partie de l’infâme «processus de Durban», Israël ne participera pas à la réunion prévue au Siège de l’ONU à New-York en Septembre 2011.

A lire : Le gouvernement du Canada ne participera pas à l’événement commémoratif de Durban

Advertisements