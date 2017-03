La révolution qui transforme l’industrie du vin israélien

Son climat ultra-coopératif, ses nouvelles variétés de raisin de grande qualité et l’expertise de jeunes vignerons ayant étudié à l’étranger, voilà ce qui amène Israël à vivre une véritable révolution du vin.

Noé a peut-être pris un mauvais départ quand il a planté sa vigne en Israël mais, au moins, ses descendants sont en train de rattrapper le coup. Tout autour du monde, les vins israéliens gagnent des prix et reçoivent des louanges, ce qui rend les vignerons locaux ivres de fierté.

La grande star américaine du vin, Robert Parker, en dit d’ailleurs: « Les vins israéliens ne cessent de s’améliorer et certains d’entre eux sont vraiment superbes ». Des magazines spécialisés, tels que le Wine Spectator écrivent que « la qualité des vins israéliens est dans une dynamique positive ». De nombreuses critiques oenologiques de haute volée (mais aussi plein de gens normaux qui cherchent quelque chose à boire pour le dîner) sont en train de découvrir que les vins israéliens ne servent pas qu’au kiddoush (bénédiction) du vendredi soir.

Mais qu’est-ce qui a donc changé depuis que la bouteille normale de vin israélien n’est plus une non-expérience sirupeuse et gluante? (Ce qui est une fidèle description du vin tel qu’il était produit par les vignobles du Mont Carmel lorsqu’ils furent fondés par Edmond James de Rothschild en 1882). Plein de choses. A la fois en ce qui concerne le savoir-faire et en ce qui concerne la passion maintenant débridée des Israéliens pour la fabrication du vin.

Daniel Rogov, critique local de vins et de restaurants, affirme ceci, à propos de l’industrie du vin israélienne actuelle: « Nous avons un bon réservoir de vignerons qui ont bénéficié d’une formation et d’une expérience internationale, certains nés en Israël, d’autres non. Nous avons des vignerons de classe internationale et c’est très important ». […]

Pour lire la suite (source MFA)

Advertisements